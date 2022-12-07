***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanKron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.Yeni UnvanKron Teknoloji A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi29/11/2022AçıklamalarŞirketimizin "Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş." olan unvanı 29.11.2022 tarih ve 10714 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlandığı haliyle "Kron Teknoloji A.Ş." olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085119BIST