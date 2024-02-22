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***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.02.2024 18:24
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%1,26
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkısı beklenmektedir.
Açıklamalar

Türkiye'nin Bilişim Teknolojileri alanında öncü şirketlerinden İşNet ile Şirketimiz arasında bugün imzalanan iş ortaklığı anlaşması çerçevesinde İşNet bundan böyle bulut sistemleri üzerinde yetkili hesap erişim güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kron Teknoloji'nin geliştirmiş olduğu siber güvenlik ürünlerini hizmet modeli ile (as a Service) müşterilerine sunmaya başlayacaktır.
İmzalanan ortaklığa ilişkin web sitemizde yayımlanan basın duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:
https://kron.com.tr/kron-ve-isnet-bulut-erisim-guvenligi-icin-guclerini-birlestiriyor
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251395


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