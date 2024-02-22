***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıİŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%2Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%1,26İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih22/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkısı beklenmektedir.AçıklamalarTürkiye'nin Bilişim Teknolojileri alanında öncü şirketlerinden İşNet ile Şirketimiz arasında bugün imzalanan iş ortaklığı anlaşması çerçevesinde İşNet bundan böyle bulut sistemleri üzerinde yetkili hesap erişim güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kron Teknoloji'nin geliştirmiş olduğu siber güvenlik ürünlerini hizmet modeli ile (as a Service) müşterilerine sunmaya başlayacaktır.İmzalanan ortaklığa ilişkin web sitemizde yayımlanan basın duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:https://kron.com.tr/kron-ve-isnet-bulut-erisim-guvenligi-icin-guclerini-birlestiriyorKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251395BIST