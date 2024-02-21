***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'uncu maddesi uyarınca, elden dolaştırılmak suretiyle aşağıdaki kararı aldılar:1.II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu doğrultuda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak, Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Yavuz Suat Bengür'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Lütfi Yenel'in ve Onur Çelik'in ise Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak belirlenmesine2.II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu doğrultuda Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak, Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Zeynep Tokman Cesur'un Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Lütfi Yenel'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak belirlenmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251162BIST