***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.02.2024 18:37
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'uncu maddesi uyarınca, elden dolaştırılmak suretiyle aşağıdaki kararı aldılar:
1.II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu doğrultuda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak, Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Yavuz Suat Bengür'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Lütfi Yenel'in ve Onur Çelik'in ise Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak belirlenmesine
2.II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu doğrultuda Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak, Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Zeynep Tokman Cesur'un Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Lütfi Yenel'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251162
BIST