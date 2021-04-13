***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2021 13:16
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
13.04.2021 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Bayar Cad. Gülbahar Sok. PS Plaza N17 K:11 D:111-115 Kozyatağı, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Şişli Vergi Dairesi nezdinde 5290035973 vergi numarası ile kayıtlı Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Mersis N 0529003597300014) 2021 hesap yılının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927328
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:59
|MTRKS
|49,56
|5.627.241
|% 9,99
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|QUAGR
|21,90
|918.815
|% 9,99
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|TKURU
|368,20
|3.765.500
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.805.063
|% 9,96
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|SAYAS
|30,78
|9.594.218
|% -10,00
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|KRTEK
|16,69
|16.848.142
|% -9,98
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|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
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|FRIGO
|44,28
|25.285.983
|% -9,96
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|ETYAT
|4,85
|354.162
|% -9,85
|
|EREGL
|16,77
|544.673.980
|% 2,26
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|FENER
|33,88
|445.933.214
|% 8,24
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|GARAN
|6,62
|367.627.497
|% 0,00
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|KOZAL
|112,30
|341.368.103
|% 0,36
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|NTGAZ
|13,66
|307.098.961
|% -8,20
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|TSKB
|1,28
|201.331.625
|% -4,48
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|EKGYO
|1,77
|263.681.009
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|185.756.178
|% -1,45
|
|ODAS
|3,46
|162.197.191
|% -2,54
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|SKBNK
|1,09
|50.002.150
|% -2,68
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1499
|8,1549
|% 0,07
|
|Euro
|9,6982
|9,7058
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,1914
|11,2475
|% 0,22
|
|Frank
|8,7751
|8,8279
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1682
|2,1791
|% 0,08
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|12:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,00
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|Altın Gr.
|453
|453
|-0,97
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|Cumhuriyet
|3.005
|3.051
|-1,00
|
|Tam
|2.987
|3.064
|-4,52
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-2,18
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|Çeyrek
|724
|741
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|0,14
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|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
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|B. Petrol
|63,78
|63,78
|0,50
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