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***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.04.2021 13:16



***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

13.04.2021 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Bayar Cad. Gülbahar Sok. PS Plaza N17 K:11 D:111-115 Kozyatağı, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Şişli Vergi Dairesi nezdinde 5290035973 vergi numarası ile kayıtlı Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Mersis N 0529003597300014) 2021 hesap yılının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927328


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