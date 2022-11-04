***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:25
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 94.288.624 37.103.590 55.254.333 14.346.185
Satışların Maliyeti
22 -11.008.792 -7.084.664 -5.391.423 -2.328.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.279.832 30.018.926 49.862.910 12.018.062
BRÜT KAR (ZARAR)
83.279.832 30.018.926 49.862.910 12.018.062
Genel Yönetim Giderleri
23 -8.526.617 -4.144.786 -3.086.197 -1.169.499
Pazarlama Giderleri
23 -34.718.036 -17.016.289 -14.278.964 -5.951.510
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -22.260.635 -14.833.505 -8.591.818 -5.566.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 30.790.700 13.235.763 7.299.568 1.223.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -6.646.171 -4.255.310 -901.823 -852.417
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.919.073 3.004.799 30.303.676 -298.878
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.919.073 3.004.799 30.303.676 -298.878
Finansman Gelirleri
25 7.670.178 3.506.186 3.711.366 1.492.965
Finansman Giderleri
25 -8.561.511 -4.224.321 -2.330.806 -788.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.027.740 2.286.664 31.684.236 405.393
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.764.206 1.505.526 -940.186 -186.800
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.806.038 -547.977 191.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.958.168 1.505.526 -392.209 -378.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.263.534 3.792.190 30.744.050 218.593
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.263.534 3.792.190 30.744.050 218.593
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.263.534 3.792.190 30.744.050 218.593
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.901.665 12.600.255
Dönem Karı (Zararı)
34.263.534 3.792.190
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 34.263.534 3.792.190
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.556.262 -1.051.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 9.036.356 5.809.163
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.725.220 499.484
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.725.220 505.177
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -5.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.214.632 1.525.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 399.741 786.721
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
814.891 738.403
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.298.309 852.460
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -848.056 -36.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 3.146.365 756.519
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 140.836
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 0 -8.123
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 -29.794.605 -8.118.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.203.983 -1.528.419
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-129.473 -91.572
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.840 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.918.131 9.859.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.938.131 14.563.197
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.415.992 -2.401.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -21.522.139 16.964.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.827.726 302.875
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 26.658 -3.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.801.068 305.951
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -969.143 61.514
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.566.010 -625.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
333.358 -441.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 333.358 -441.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 805.535 -2.029.480
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.278.093 -425.233
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.278.093 -425.233
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 -84.722
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.356.094 2.015.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.489.467 -3.476.474
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.002 -313.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.506.469 -3.163.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.901.665 12.600.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.562.336 -8.457.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.479 3.237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13-14 14.479 3.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.032.564 -8.497.518
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -926.195 -778.127
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -15.106.369 -7.719.391
Alınan Faiz
25 455.749 36.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.476.481 922.023
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 34.192.114 24.303.122
Kredilerden Nakit Girişleri
6 34.192.114 23.781.542
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 521.580
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -36.238.457 -21.402.645
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -36.238.457 -21.402.645
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.838.422 -1.221.935
Ödenen Faiz
25 -2.591.716 -756.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.137.152 5.064.769
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.349.337 397.651
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.787.815 5.462.420
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.590.867 14.965.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.803.052 20.427.423
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.803.052 31.590.867
Ticari Alacaklar
7 85.379.380 64.898.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 4.283.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
85.379.380 60.614.831
Diğer Alacaklar
5.108 26.658
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 26.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.108
Stoklar
9 2.436.851 1.467.708
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.888.682 1.519.451
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.888.682 1.519.451
Diğer Dönen Varlıklar
211.806 228.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
211.806 228.808
ARA TOPLAM
116.724.879 99.732.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.724.879 99.732.161
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 0 1.840
Diğer Finansal Yatırımlar
1.840
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 1.115.389 1.115.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.115.389 1.115.243
Maddi Duran Varlıklar
2.122.796 1.506.820
Mobilya ve Demirbaşlar
2.061.741 1.471.116
Özel Maliyetler
61.055 35.704
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 4.401.744 3.260.408
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 66.692.256 46.464.158
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
54.397.916 43.698.462
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.294.340 2.765.696
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.089.518 842.678
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.089.518 842.678
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 333.516 5.259.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.755.219 58.450.463
TOPLAM VARLIKLAR
193.480.098 158.182.624
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.829.444 32.286.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 30.829.444 32.286.416
Banka Kredileri
30.552.233 32.136.244
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
277.211 150.172
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.711.319 2.383.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.711.319 2.383.290
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.711.319 2.383.290
Ticari Borçlar
4.218.589 3.741.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.218.589 3.741.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.666.887 4.861.352
Diğer Borçlar
8 1.957.423 3.235.516
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.957.423 3.235.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 19.345.707 11.616.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.345.707 11.616.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15-16 547.192 2.269.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.150.051 1.335.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.150.051 1.335.160
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.567.447 7.409.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.567.447 7.409.153
ARA TOPLAM
71.994.059 69.137.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.994.059 69.137.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.187.090 1.054.216
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.187.090 1.054.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.187.090 1.054.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.219.047 6.592.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.219.047 6.592.151
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 943.780 1.197.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
943.780 1.197.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.349.917 8.843.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.343.976 77.981.207
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 104.136.122 80.201.417
Ödenmiş Sermaye
14.268.513 14.268.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-715.878 -586.405
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-715.878 -586.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-715.878 -586.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.629.213 -18.429.857
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-28.629.213 -18.429.857
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.018.600 3.018.600
Yasal Yedekler
3.018.600 3.018.600
Diğer Yedekler
484.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.446.539 46.850.467
Net Dönem Karı veya Zararı
34.263.534 35.080.099
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
104.136.122 80.201.417
TOPLAM KAYNAKLAR
193.480.098 158.182.624
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119
Transferler
65.080 10.525.174 -10.590.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.570 -3.345.454 3.792.190 355.166 355.166
Dönem Karı (Zararı)
27 3.792.190 3.792.190 3.792.190
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -91.570 -3.345.454 -3.437.024 -3.437.024
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40 39 -1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
21 14.268.513 -258.862 -7.800.624 3.018.600 46.850.467 3.792.190 59.870.284 59.870.284
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 14.268.513 -586.405 -18.429.857 3.018.600 0 46.850.467 35.080.099 80.201.417 80.201.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
484.027 34.596.072 -35.080.099 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.473 -10.199.356 34.263.534 23.934.705 23.934.705
Dönem Karı (Zararı)
27 34.263.534 34.263.534 34.263.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -129.473 -10.199.356 -10.328.829 -10.328.829
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 14.268.513 -715.878 -28.629.213 3.018.600 484.027 81.446.539 34.263.534 104.136.122 104.136.122
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.263.534 3.792.190 30.744.050 218.593
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-129.473 -91.570 -61.639 -28.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-161.841 -114.463 -77.049 -35.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.368 22.893 15.410 7.067
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.368 22.893 15.410 7.067
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.199.356 -3.345.454 -2.575.360 -524.069
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.199.356 -3.345.454 -2.575.360 -524.069
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-10.199.356 -3.345.454 -2.575.360 -524.069
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.328.829 -3.437.024 -2.636.999 -552.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.934.705 355.166 28.107.051 -333.743
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.934.705 355.166 28.107.051 -333.743
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076940
BIST