***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 94.288.624 37.103.590 55.254.333 14.346.185Satışların Maliyeti22 -11.008.792 -7.084.664 -5.391.423 -2.328.123TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)83.279.832 30.018.926 49.862.910 12.018.062BRÜT KAR (ZARAR)83.279.832 30.018.926 49.862.910 12.018.062Genel Yönetim Giderleri23 -8.526.617 -4.144.786 -3.086.197 -1.169.499Pazarlama Giderleri23 -34.718.036 -17.016.289 -14.278.964 -5.951.510Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -22.260.635 -14.833.505 -8.591.818 -5.566.673Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 30.790.700 13.235.763 7.299.568 1.223.159Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -6.646.171 -4.255.310 -901.823 -852.417ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.919.073 3.004.799 30.303.676 -298.878FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)41.919.073 3.004.799 30.303.676 -298.878Finansman Gelirleri25 7.670.178 3.506.186 3.711.366 1.492.965Finansman Giderleri25 -8.561.511 -4.224.321 -2.330.806 -788.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.027.740 2.286.664 31.684.236 405.393Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.764.206 1.505.526 -940.186 -186.800Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.806.038 -547.977 191.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -4.958.168 1.505.526 -392.209 -378.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.263.534 3.792.190 30.744.050 218.593DÖNEM KARI (ZARARI)34.263.534 3.792.190 30.744.050 218.593Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.263.534 3.792.190 30.744.050 218.593Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.901.665 12.600.255Dönem Karı (Zararı)34.263.534 3.792.190Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27 34.263.534 3.792.190Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.556.262 -1.051.875Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 9.036.356 5.809.163Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.725.220 499.484Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 20.725.220 505.177Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -5.693Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.214.632 1.525.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 399.741 786.721Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler814.891 738.403Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.298.309 852.460Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -848.056 -36.772Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 3.146.365 756.519Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 0 140.836Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 0 -8.123Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 -29.794.605 -8.118.115Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.203.983 -1.528.419Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-129.473 -91.572İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.840 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.918.131 9.859.940Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.938.131 14.563.197İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -16.415.992 -2.401.574İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -21.522.139 16.964.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.827.726 302.875İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 26.658 -3.076İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 2.801.068 305.951Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -969.143 61.514Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.566.010 -625.911Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler333.358 -441.334İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 333.358 -441.334Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 805.535 -2.029.480Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.278.093 -425.233İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.278.093 -425.233Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 -84.722Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15.356.094 2.015.508İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.489.467 -3.476.474Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17.002 -313.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.506.469 -3.163.461Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.901.665 12.600.255YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.562.336 -8.457.509Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.479 3.237Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13-14 14.479 3.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.032.564 -8.497.518Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -926.195 -778.127Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -15.106.369 -7.719.391Alınan Faiz25 455.749 36.772FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.476.481 922.023Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 34.192.114 24.303.122Kredilerden Nakit Girişleri6 34.192.114 23.781.542Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 521.580Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -36.238.457 -21.402.645Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -36.238.457 -21.402.645Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.838.422 -1.221.935Ödenen Faiz25 -2.591.716 -756.519YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.137.152 5.064.769Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.349.337 397.651NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.787.815 5.462.420DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.590.867 14.965.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.803.052 20.427.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.803.052 31.590.867Ticari Alacaklar7 85.379.380 64.898.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 4.283.838İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar85.379.380 60.614.831Diğer Alacaklar5.108 26.658İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 26.658İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.108Stoklar9 2.436.851 1.467.708Peşin Ödenmiş Giderler10 1.888.682 1.519.451İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.888.682 1.519.451Diğer Dönen Varlıklar211.806 228.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar211.806 228.808ARA TOPLAM116.724.879 99.732.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR116.724.879 99.732.161DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 1.840Diğer Finansal Yatırımlar1.840Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 1.115.389 1.115.243İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.115.389 1.115.243Maddi Duran Varlıklar2.122.796 1.506.820Mobilya ve Demirbaşlar2.061.741 1.471.116Özel Maliyetler61.055 35.704Kullanım Hakkı Varlıkları13 4.401.744 3.260.408Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 66.692.256 46.464.158Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri54.397.916 43.698.462Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.294.340 2.765.696Peşin Ödenmiş Giderler10 2.089.518 842.678İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.089.518 842.678Ertelenmiş Vergi Varlığı26 333.516 5.259.316TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.755.219 58.450.463TOPLAM VARLIKLAR193.480.098 158.182.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30.829.444 32.286.416İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 30.829.444 32.286.416Banka Kredileri30.552.233 32.136.244Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar277.211 150.172Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.711.319 2.383.290İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.711.319 2.383.290Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.711.319 2.383.290Ticari Borçlar4.218.589 3.741.346İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.218.589 3.741.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.666.887 4.861.352Diğer Borçlar8 1.957.423 3.235.516İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.957.423 3.235.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 19.345.707 11.616.509İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.345.707 11.616.509Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15-16 547.192 2.269.009Kısa Vadeli Karşılıklar20 2.150.051 1.335.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.150.051 1.335.160Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 4.567.447 7.409.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.567.447 7.409.153ARA TOPLAM71.994.059 69.137.751TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.994.059 69.137.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.187.090 1.054.216İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.187.090 1.054.216Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.187.090 1.054.216Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 14.219.047 6.592.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.219.047 6.592.151Uzun Vadeli Karşılıklar20 943.780 1.197.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar943.780 1.197.089TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.349.917 8.843.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.343.976 77.981.207ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 104.136.122 80.201.417Ödenmiş Sermaye14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-715.878 -586.405Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-715.878 -586.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-715.878 -586.405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-28.629.213 -18.429.857Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler-28.629.213 -18.429.857Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.018.600 3.018.600Yasal Yedekler3.018.600 3.018.600Diğer Yedekler484.027Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları81.446.539 46.850.467Net Dönem Karı veya Zararı34.263.534 35.080.099TOPLAM ÖZKAYNAKLAR104.136.122 80.201.417TOPLAM KAYNAKLAR193.480.098 158.182.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 14.268.513 -167.292 -4.455.170 2.953.560 36.325.254 10.590.254 59.515.119 59.515.119Transferler65.080 10.525.174 -10.590.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-91.570 -3.345.454 3.792.190 355.166 355.166Dönem Karı (Zararı)27 3.792.190 3.792.190 3.792.190Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -91.570 -3.345.454 -3.437.024 -3.437.024Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-40 39 -1 -1Dönem Sonu Bakiyeler21 14.268.513 -258.862 -7.800.624 3.018.600 46.850.467 3.792.190 59.870.284 59.870.284Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 14.268.513 -586.405 -18.429.857 3.018.600 0 46.850.467 35.080.099 80.201.417 80.201.417Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler484.027 34.596.072 -35.080.099 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-129.473 -10.199.356 34.263.534 23.934.705 23.934.705Dönem Karı (Zararı)27 34.263.534 34.263.534 34.263.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -129.473 -10.199.356 -10.328.829 -10.328.829Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler21 14.268.513 -715.878 -28.629.213 3.018.600 484.027 81.446.539 34.263.534 104.136.122 104.136.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)34.263.534 3.792.190 30.744.050 218.593DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-129.473 -91.570 -61.639 -28.267Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-161.841 -114.463 -77.049 -35.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.368 22.893 15.410 7.067Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32.368 22.893 15.410 7.067Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-10.199.356 -3.345.454 -2.575.360 -524.069Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları-10.199.356 -3.345.454 -2.575.360 -524.069Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-10.199.356 -3.345.454 -2.575.360 -524.069DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.328.829 -3.437.024 -2.636.999 -552.336TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.934.705 355.166 28.107.051 -333.743Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23.934.705 355.166 28.107.051 -333.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076940BIST