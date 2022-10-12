***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.10.2022 14:46
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 12.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06.11778 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071147
BIST
16:053.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -38,72
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
16:0518,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
16:0518,0526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
16:05998,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,71
|Açılış
|: 998,66
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler16:03
|PRKAB
|26,86
|186.694.427
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|58.534.707
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|340.584.062
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|614.057.013
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|239.855.788
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|19.561.262
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.561.262
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,98
|35.827.946
|% -6,47
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,40
|4.718.750.541
|% 1,07
|
|SASA
|82,40
|2.238.060.955
|% -3,17
|
|ASELS
|32,22
|2.179.753.327
|% -0,12
|
|PETKM
|14,59
|2.026.276.930
|% 0,27
|
|ISCTR
|8,28
|1.719.685.451
|% -0,12
|
|EKGYO
|4,18
|1.347.322.268
|% -3,02
|
|ISCTR
|8,28
|1.719.685.451
|% -0,12
|
|YKBNK
|8,31
|1.698.311.446
|% 0,00
|
|PETKM
|14,59
|2.026.276.930
|% 0,27
|
|AKBNK
|12,90
|1.513.193.622
|% -1,23
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5807
|18,5944
|% 0,05
|
|Euro
|18,0412
|18,0546
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,4793
|20,5820
|% 0,72
|
|Frank
|18,6014
|18,7135
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9314
|4,9562
|% 0,01
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,65
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,88
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|11,00
|
|Tam
|6.722
|6.775
|7,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|2,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.656
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-0,35
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18RODRG
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 904 adet işlem
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 32 kaybederek (% -1.05 ) 3, 135
-
16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, KIMMR, PRKAB, HEKTS, COSMO, YEOTK, DYOBY, KLRHO
-
16:17
PRKAB, KLGYO, ERCB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:17
ISGSY, HEKTS, BNTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında