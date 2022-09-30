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***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2022 10:44
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Siber güvenlik yazılım üreticisi Kron ve Türkiye'nin Savunma Sanayii teknolojileri öncüsü Havelsan önemli bir iş ortaklığı başlatıyor. Yapılan anlaşma kapsamında Havelsan, Türkiye'deki kamu kurumları ve Savunma Sanayii şirketlerine sağladığı çözümler içerisindeki Yetkili Hesap Erişim Güvenliği ihtiyaçları için Kron'un  geliştirdiği siber güvenlik ürünlerini tercih edecek.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066279


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ARASE 143,00 63.205.568 % 8,75  
ULUFA 5,07 29.927.435 % 8,33  
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Frank 18,9181 19,0320 % 0,15  
Riyal 4,9226 4,9472 % 0,29  
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Altın Ons 1.673 1.673 12,42  
Altın Gr. 996 997 8,59  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.686 6.761 29,00  
Yarım 3.253 3.305 14,00  
Çeyrek 1.631 1.653 7,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,15 0,31  
Gümüş Gr. 11,39 11,41 0,18  
B. Petrol 88,01 88,01 0,83  
Seans Raporu 11:02
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