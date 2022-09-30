***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSiber güvenlik yazılım üreticisi Kron ve Türkiye'nin Savunma Sanayii teknolojileri öncüsü Havelsan önemli bir iş ortaklığı başlatıyor. Yapılan anlaşma kapsamında Havelsan, Türkiye'deki kamu kurumları ve Savunma Sanayii şirketlerine sağladığı çözümler içerisindeki Yetkili Hesap Erişim Güvenliği ihtiyaçları için Kron'un geliştirdiği siber güvenlik ürünlerini tercih edecek.Saygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066279BIST