***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 10:44
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Siber güvenlik yazılım üreticisi Kron ve Türkiye'nin Savunma Sanayii teknolojileri öncüsü Havelsan önemli bir iş ortaklığı başlatıyor. Yapılan anlaşma kapsamında Havelsan, Türkiye'deki kamu kurumları ve Savunma Sanayii şirketlerine sağladığı çözümler içerisindeki Yetkili Hesap Erişim Güvenliği ihtiyaçları için Kron'un geliştirdiği siber güvenlik ürünlerini tercih edecek.
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066279
BIST
11:043.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 17,47
|Açılış
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|: 3.147
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3.168
En Düşük
3.130
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:02
|BFREN
|1.529,40
|44.997.972
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ARASE
|143,00
|63.205.568
|% 8,75
|
|ULUFA
|5,07
|29.927.435
|% 8,33
|
|CANTE
|127,30
|41.362.259
|% 7,43
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|ISGYO
|6,02
|984.864.051
|% -9,47
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ISGYO
|6,02
|984.864.051
|% -9,47
|
|THYAO
|68,80
|742.982.349
|% 0,29
|
|ALARK
|56,90
|689.631.081
|% 1,07
|
|SASA
|67,60
|662.228.901
|% 2,66
|
|VESTL
|39,50
|588.208.133
|% 4,72
|
|ISGYO
|6,02
|984.864.051
|% -9,47
|
|EKGYO
|3,84
|270.178.463
|% 0,52
|
|TSKB
|2,42
|153.643.838
|% -3,59
|
|ODAS
|6,10
|365.303.548
|% 2,69
|
|ZOREN
|3,47
|200.196.829
|% 6,77
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5418
|18,5493
|% 0,24
|
|Euro
|18,2819
|18,2933
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,6666
|20,7702
|% 0,77
|
|Frank
|18,9181
|19,0320
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9226
|4,9472
|% 0,29
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|12,42
|
|Altın Gr.
|996
|997
|8,59
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.686
|6.761
|29,00
|
|Yarım
|3.253
|3.305
|14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,18
|
|B. Petrol
|88,01
|88,01
|0,83
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