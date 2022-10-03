***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıHAVELSAN A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih30/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.Açıklamalar30.09.2022 tarihli "KRON VE HAVELSAN ARASINDA SİBER GÜVENLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ" konulu duyurumuzu, " Yeni İşİlişkisi" şablonu ile tekrar bilgilerinize sunarız.Siber güvenlik yazılım üreticisi Kron ve Türkiye'nin Savunma Sanayii teknolojileri öncüsü Havelsan önemli bir iş ortaklığı başlatıyor. Yapılan anlaşma kapsamında Havelsan, Türkiye'deki kamu kurumları ve Savunma Sanayii şirketlerine sağladığıçözümler içerisindeki Yetkili Hesap Erişim Güvenliği ihtiyaçları için Kron'un geliştirdiği siber güvenlik ürünlerini tercihedecek.Saygılarımızla, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066663BIST