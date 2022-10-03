***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.10.2022 11:32
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
HAVELSAN A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
Açıklamalar
30.09.2022 tarihli "KRON VE HAVELSAN ARASINDA SİBER GÜVENLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ" konulu duyurumuzu, " Yeni İş
İlişkisi" şablonu ile tekrar bilgilerinize sunarız.
Siber güvenlik yazılım üreticisi Kron ve Türkiye'nin Savunma Sanayii teknolojileri öncüsü Havelsan önemli bir iş ortaklığı başlatıyor. Yapılan anlaşma kapsamında Havelsan, Türkiye'deki kamu kurumları ve Savunma Sanayii şirketlerine sağladığı
çözümler içerisindeki Yetkili Hesap Erişim Güvenliği ihtiyaçları için Kron'un geliştirdiği siber güvenlik ürünlerini tercih
edecek.
Saygılarımızla, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066663
BIST