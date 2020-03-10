***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 144.654.606 91.739.656Satışların Maliyeti20 -134.106.579 -95.166.794TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.548.027 -3.427.138BRÜT KAR (ZARAR)10.548.027 -3.427.138Genel Yönetim Giderleri21 -5.381.406 -5.159.142Pazarlama Giderleri21 -2.065.247 -1.940.325Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -118.817 -112.153Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 4.200.169 4.653.296Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.397.126 -2.730.134ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.785.600 -8.715.596Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 82.684 61.316FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.868.284 -8.654.280Finansman Gelirleri25 1.214.847 153.701Finansman Giderleri26 -5.043.965 -3.372.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.039.166 -11.873.274Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-349.774 2.570.564Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -109.523 -13.576Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -240.251 2.584.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 689.392 -9.302.710DÖNEM KARI (ZARARI)689.392 -9.302.710Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 37.493 15.365Ana Ortaklık Payları28 651.899 -9.318.075Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kaazanç 28 0,00720000 -0,19380000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.845.063 -436.805Dönem Karı (Zararı)689.392 -9.302.710Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 689.392 -9.302.710Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.095.956 3.563.557Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,12 2.473.112 2.482.685Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler556.840 515.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 564.686 456.142Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-7.846 59.693Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.798.914 3.196.917Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.214.847 -153.701Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 5.013.761 3.350.618Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-57.684 -61.316Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -57.684 -61.316Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 349.774 -2.570.564Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.000 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -25.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.112.909 5.627.890Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.703.224 4.371.807İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.004.825 -5.834.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.698.399 10.206.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-846.242 4.868İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-846.242 4.868Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.096.194 -8.767.745Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)45.789 -216.598Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.407.557 10.279.536İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.321 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.431.878 10.279.536Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)83.200 -341.174Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-278.933 -186.900İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler90.252 484.096Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)90.252 484.096Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.327.561 -111.263Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -264.960 -236.605Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -252.542 -88.937YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.288.024 -1.484.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.313.024 -1.484.519Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -1.289.858 -1.476.959Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -23.166 -7.560FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.796.433 73.689Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.928.971 71.484Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 47.928.971 71.484Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-14.333.624 3.199.122Kredilerden Nakit Girişleri5 -14.333.624 3.199.122Ödenen Faiz26 -5.013.761 -3.350.618Alınan Faiz25 1.214.847 153.701YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.663.346 -1.847.635NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.663.346 -1.847.635DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.717.126 7.564.761DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.380.472 5.717.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.380.472 5.717.126Ticari Alacaklar6 66.454.301 43.751.077İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar51.866.955 30.862.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.587.346 12.888.947Diğer Alacaklar7 7.087.217 6.240.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.087.217 6.240.975Stoklar8 26.186.903 23.090.709Peşin Ödenmiş Giderler16 227.404 273.193Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 161.457 9.387Diğer Dönen Varlıklar18 7.558.802 7.279.869ARA TOPLAM121.056.556 86.362.336TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.056.556 86.362.336DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.175.000 1.117.316Maddi Duran Varlıklar10 28.842.616 29.974.750Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.210.013 5.237.967Şerefiye11 5.045.257 5.045.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 164.756 192.710Peşin Ödenmiş Giderler16 5.000.000 5.000.000Ertelenmiş Vergi Varlığı27 7.197.531 7.852.907TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.425.160 49.182.940TOPLAM VARLIKLAR168.481.716 135.545.276KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.028.010 14.772.126İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.028.010 14.772.126Banka Kredileri5 5.028.010 14.772.126Ticari Borçlar6 28.209.476 29.617.033İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24.321 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.185.155 29.617.033Diğer Borçlar7 118 118İlişkili Taraflara Diğer Borçlar118 118Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 271.393 564.210Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 18.437 201Kısa Vadeli Karşılıklar627.610 493.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 509.924 426.724Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 117.686 66.570Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 936.402 604.449ARA TOPLAM35.091.446 46.051.431TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.091.446 46.051.431UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.030.594 12.620.102İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.030.594 12.620.102Banka Kredileri5 8.030.594 12.620.102Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.599.852 1.377.543Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 1.590.668 2.005.793TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.221.114 16.003.438TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.312.560 62.054.869ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.885.181 73.243.925Ödenmiş Sermaye19 96.000.000 48.071.484Sermaye Düzeltme Farkları19 19.199.732 19.199.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 1.242.747 1.242.292Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.919.769 11.859.383Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.919.769 11.859.383Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 11.959.882 11.959.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -40.113 -100.499Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.299.461 1.299.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -8.428.427 889.648Net Dönem Karı veya Zararı28 651.899 -9.318.075Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 283.975 246.482TOPLAM ÖZKAYNAKLAR122.169.156 73.490.407TOPLAM KAYNAKLAR168.481.716 135.545.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler48.000.000 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -157.195 1.178.152 -2.105.533 3.116.490 82.433.820 231.117 82.664.937Transferler19 121.309 2.995.181 -3.116.490Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)56.696 -9.318.075 -9.261.379 15.365 -9.246.014Sermaye Arttırımı19 71.484 71.484 71.484Dönem Sonu Bakiyeler48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407Transferler19 -9.318.075 9.318.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.386 651.899 712.285 37.493 749.778Sermaye Arttırımı19 47.928.516 455 47.928.971 47.928.971Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 689.392 -9.302.710DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar60.386 56.696Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 77.418 72.687Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.032 -15.991Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -17.032 -15.991Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.386 56.696TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)749.778 -9.246.014Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar37.493 15.365Ana Ortaklık Payları712.285 -9.261.379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826442BIST