***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2022 16:22
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET NALCI 10.05.2022 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038432
BIST
17:082.579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 39,64
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.579
En Düşük
2.551
17:0817,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
17:0818,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0906
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
17:081.025,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.025,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler17:08
|AKMGY
|49,72
|10.575.432
|% 10,00
|
|MAKIM
|11,70
|3.100.219
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.516.815
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.706.526
|% 9,95
|
|ETYAT
|3,32
|11.274.538
|% 9,93
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|RYSAS
|8,26
|7.420.058
|% -3,62
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|52,00
|3.838.164.121
|% 2,26
|
|EREGL
|28,80
|3.520.178.900
|% 3,15
|
|SISE
|22,72
|1.718.649.732
|% 1,43
|
|SASA
|45,84
|1.350.246.555
|% 0,70
|
|KRDMD
|13,06
|1.217.200.942
|% 2,83
|
|ODAS
|3,22
|614.712.443
|% 4,21
|
|YKBNK
|5,01
|943.536.606
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,65
|345.771.500
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,20
|1.178.045.690
|% 1,66
|
|EREGL
|28,80
|3.520.178.900
|% 3,15
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3420
|17,3511
|% 0,11
|
|Euro
|18,2976
|18,3132
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2164
|21,3228
|% 0,23
|
|Frank
|17,8755
|17,9832
|% 0,19
|
|Riyal
|4,6076
|4,6307
|% 0,04
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,50
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|15,00
|
|Tam
|6.801
|6.904
|0,00
|
|Yarım
|3.339
|3.377
|0,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,15
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,28
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:22HTTBT
Yüzde 8.31 oranında artışla 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 217, 228 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 22 artarak (% 1.66 ) 2, 831
-
17:20XU100
Endeks 2, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 29, 999.00 milyon TL de
-
17:20BASGZ
Yüzde 5.12 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 806, 355 adet işlem
-
17:19SMART
Yüzde 4.55 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 659, 310 adet işlem