***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2022 16:23
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET NALCI 10.05.2022 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038437
BIST
17:092.581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 41,74
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.581
En Düşük
2.551
17:0917,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
17:0918,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1001
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
17:091.025,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.025,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler17:07
|AKMGY
|49,72
|10.485.886
|% 10,00
|
|MAKIM
|11,70
|3.094.521
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.516.815
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.701.895
|% 9,95
|
|ETYAT
|3,32
|11.274.538
|% 9,93
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|RYSAS
|8,23
|7.415.900
|% -3,97
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|51,85
|3.822.627.731
|% 1,97
|
|EREGL
|28,78
|3.506.356.458
|% 3,08
|
|SISE
|22,70
|1.707.619.392
|% 1,34
|
|SASA
|45,86
|1.343.110.196
|% 0,75
|
|KRDMD
|13,06
|1.208.364.861
|% 2,83
|
|ODAS
|3,22
|613.729.112
|% 4,21
|
|YKBNK
|5,01
|923.276.761
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,65
|345.531.293
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,21
|1.169.893.748
|% 1,77
|
|EREGL
|28,78
|3.506.356.458
|% 3,08
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3362
|17,3465
|% 0,09
|
|Euro
|18,3000
|18,3197
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2229
|21,3294
|% 0,26
|
|Frank
|17,8739
|17,9816
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6070
|4,6301
|% 0,03
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.810
|6.914
|10,00
|
|Yarım
|3.343
|3.382
|5,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,16
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,35
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22HTTBT
Yüzde 8.31 oranında artışla 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 217, 228 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 22 artarak (% 1.66 ) 2, 831
-
17:20XU100
Endeks 2, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 29, 999.00 milyon TL de
-
17:20BASGZ
Yüzde 5.12 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 806, 355 adet işlem
-
17:19SMART
Yüzde 4.55 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 659, 310 adet işlem