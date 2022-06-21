***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2022 16:24
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET NALCI 10.05.2022 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038445
BIST
16:102.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,31
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:1017,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0186
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:1018,3200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0974
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
16:101.024,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.024,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:10
|MAKIM
|11,70
|3.055.069
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.483.088
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|10.660.635
|% 9,60
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|RODRG
|18,36
|2.847.531
|% 9,42
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|RYSAS
|8,23
|7.075.653
|% -3,97
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|CEMAS
|1,33
|70.258.660
|% -3,62
|
|THYAO
|51,90
|3.602.903.828
|% 2,06
|
|EREGL
|28,62
|3.098.472.344
|% 2,51
|
|SISE
|22,66
|1.385.273.776
|% 1,16
|
|SASA
|45,82
|1.236.402.354
|% 0,66
|
|AKBNK
|9,18
|1.079.547.163
|% 1,44
|
|ODAS
|3,20
|569.194.215
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,99
|878.240.564
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,64
|326.658.052
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,18
|1.079.547.163
|% 1,44
|
|EREGL
|28,62
|3.098.472.344
|% 2,51
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3400
|17,3502
|% 0,11
|
|Euro
|18,2966
|18,3200
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2388
|21,3453
|% 0,33
|
|Frank
|17,8626
|17,9702
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6109
|4,6340
|% 0,11
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,29
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.802
|6.901
|-3,00
|
|Yarım
|3.339
|3.375
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,38
|