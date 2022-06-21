***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2022 16:23
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET NALCI
16:102.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,24
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:1017,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0186
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:1018,3200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0974
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
16:101.025,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.024,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MAKIM
|11,70
|3.055.069
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.483.088
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|10.660.635
|% 9,60
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|RODRG
|18,36
|2.847.531
|% 9,42
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|RYSAS
|8,23
|7.075.653
|% -3,97
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|CEMAS
|1,33
|70.258.660
|% -3,62
|
|THYAO
|51,90
|3.602.903.828
|% 2,06
|
|EREGL
|28,62
|3.098.472.344
|% 2,51
|
|SISE
|22,66
|1.385.273.776
|% 1,16
|
|SASA
|45,82
|1.236.402.354
|% 0,66
|
|AKBNK
|9,18
|1.079.547.163
|% 1,44
|
|ODAS
|3,20
|569.194.215
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,99
|878.240.564
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,64
|326.658.052
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,18
|1.079.547.163
|% 1,44
|
|EREGL
|28,62
|3.098.472.344
|% 2,51
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3392
|17,3538
|% 0,13
|
|Euro
|18,2927
|18,3154
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2422
|21,3488
|% 0,35
|
|Frank
|17,8621
|17,9697
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6105
|4,6337
|% 0,10
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,31
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.802
|6.901
|-3,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,60
|