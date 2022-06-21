***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2022 16:26
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET NALCI 10.05.2022 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038450
BIST
16:292.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 33,92
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:2917,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 17,3520
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:2918,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1089
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
16:291.023,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.023,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:29
|MAKIM
|11,70
|3.065.037
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.486.589
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,32
|10.872.767
|% 9,93
|
|RODRG
|18,41
|2.980.244
|% 9,71
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|RYSAS
|8,25
|7.129.943
|% -3,73
|
|CEMAS
|1,33
|71.237.848
|% -3,62
|
|THYAO
|51,90
|3.648.706.626
|% 2,06
|
|EREGL
|28,62
|3.127.206.343
|% 2,51
|
|SISE
|22,62
|1.410.410.882
|% 0,98
|
|SASA
|45,80
|1.266.028.043
|% 0,62
|
|AKBNK
|9,18
|1.094.975.678
|% 1,44
|
|ODAS
|3,20
|583.578.031
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,00
|883.439.555
|% 2,67
|
|EKGYO
|2,64
|328.440.130
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,18
|1.094.975.678
|% 1,44
|
|EREGL
|28,62
|3.127.206.343
|% 2,51
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3453
|17,3532
|% 0,12
|
|Euro
|18,3153
|18,3315
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,2304
|21,3368
|% 0,29
|
|Frank
|17,8655
|17,9732
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6090
|4,6321
|% 0,07
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,91
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.801
|6.900
|-4,00
|
|Yarım
|3.339
|3.375
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,28
|