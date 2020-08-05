***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.08.2020 15:56
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865387
BIST
17:141.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:147,0407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,1418
|Açılış
|: 7,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:148,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,2306
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
17:14463,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 16,36
|Açılış
|: 463,30
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,63
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.563.382
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|419.969.477
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.244.010
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.572.465
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.093
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|1.000.099
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|17.421.043
|% -9,99
|
|SISE
|6,26
|2.464.299.942
|% 8,87
|
|EKGYO
|2,12
|1.405.460.662
|% -0,47
|
|GARAN
|6,82
|1.291.628.946
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,87
|871.093.786
|% 3,24
|
|GUSGR
|5,70
|797.381.339
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,12
|1.405.460.662
|% -0,47
|
|SISE
|6,26
|2.464.299.942
|% 8,87
|
|KRDMD
|2,87
|871.093.786
|% 3,24
|
|GARAN
|6,82
|1.291.628.946
|% 0,89
|
|TSKB
|1,12
|195.870.390
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2322
|9,2785
|% 2,92
|
|Frank
|7,7404
|7,7870
|% 3,11
|
|Riyal
|1,8711
|1,8804
|% 2,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|26,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.083
|99,50
|
|Tam
|3.124
|3.173
|102,20
|
|Yarım
|1.516
|1.549
|52,20
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,10
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|1,63
|
Seans Raporu
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Endeks 1, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 20, 282.00 milyon TL de
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17:27OYAYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 022 adet işlem