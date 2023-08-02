***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.08.2023 15:32
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.07.2023
Tescil Tarihi
02.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.08.2023/10884
Açıklamalar
Şirketimizin 24.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğü tarafından 02.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 02.08.2023 tarih ve 10884 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna ve Pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179680
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|6.516.115.387
|% 5,66
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|EREGL
|40,98
|6.512.470.373
|% 0,54
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|1.935
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|Yarım
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|23,72
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|-0,45
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|83,94
|83,94
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