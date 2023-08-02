***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.07.2023Tescil Tarihi02.08.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su02.08.2023/10884AçıklamalarŞirketimizin 24.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğü tarafından 02.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 02.08.2023 tarih ve 10884 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna ve Pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179680BIST