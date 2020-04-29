***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2020 15:44
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
16:15101.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 980,25
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.716
En Düşük
100.579
16:156,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:157,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0340
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:15381,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,16
|Açılış
|: 381,76
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,56
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|132.993.977
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.571.201
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.560.910
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.176.863
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.714.561
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,14
|85.957.334
|% -7,75
|
|MPARK
|15,08
|363.989.749
|% -7,48
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,58
|1.049.490.254
|% 5,45
|
|SOKM
|11,76
|490.390.012
|% -2,81
|
|GARAN
|8,41
|485.885.099
|% 1,20
|
|THYAO
|10,58
|411.161.573
|% -0,66
|
|MPARK
|15,08
|363.989.749
|% -7,48
|
|ODAS
|1,79
|255.818.757
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,12
|150.386.525
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|124.743.883
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.993.977
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|297.630.893
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6563
|8,6997
|% 0,03
|
|Frank
|7,1463
|7,1894
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-6,58
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.511
|-3,80
|
|Tam
|2.518
|2.573
|-3,90
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-1,90
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|24,45
|24,45
|1,71
|
Seans Raporu
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16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 855, 19 artarak (% 0.72 ) 119, 037
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16:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MGROS, GARAN, SOKM
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16:25XU100
Endeks 101, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 283.00 milyon TL de
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16:24CRFSA
Yüzde 6.73 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 019, 060 adet işlem
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16:22CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 44.82 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 476 adet işlem