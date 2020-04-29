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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.04.2020 15:44
GÜNCEL HABERLER



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,97% |  980,25
Açılış :  101.213  
Önceki Kapanış :  100.707  
En Yüksek
101.716 En Düşük
100.579
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADESE 1,54 132.993.977 % 10,00  
MERKO 1,43 41.571.201 % 10,00  
KFEIN 18,04 138.560.910 % 10,00  
AVOD 2,75 138.176.863 % 10,00  
PAPIL 14,52 37.714.561 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6563 8,6997 % 0,03  
Frank 7,1463 7,1894 % 0,13  
Riyal 1,8520 1,8613 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 -6,58  
Altın Gr. 383 383 -1,03  
Cumhuriyet 2.454 2.511 -3,80  
Tam 2.518 2.573 -3,90  
Yarım 1.227 1.258 -1,90  
Çeyrek 615 629 -0,90  
Gümüş.Ons 15,20 15,23 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,02  
B. Petrol 24,45 24,45 1,71  
Seans Raporu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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