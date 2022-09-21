***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 14:28
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064484
BIST
15:293.266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -11,54
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:2918,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:2918,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0556
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:29986,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,46
|Açılış
|: 986,47
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ZOREN
|3,96
|847.913.630
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.629.339
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|113.112.266
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,19
|54.087.659
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,95
|77.066.923
|% 9,93
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.858.078
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|202.629.596
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|809.458.830
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|220.490.054
|% -9,82
|
|THYAO
|69,95
|3.706.978.059
|% -3,45
|
|ASELS
|32,26
|3.087.182.494
|% 4,88
|
|VAKBN
|8,06
|2.285.519.430
|% -4,39
|
|GARAN
|19,41
|1.981.125.736
|% -3,62
|
|HALKB
|8,15
|1.859.479.485
|% -3,09
|
|EKGYO
|3,87
|1.116.218.362
|% -3,49
|
|VAKBN
|8,06
|2.285.519.430
|% -4,39
|
|YKBNK
|7,09
|1.773.945.062
|% -0,98
|
|SKBNK
|3,12
|809.458.830
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,96
|847.913.630
|% 10,00
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3225
|18,3285
|% 0,05
|
|Euro
|18,1885
|18,1987
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,7113
|20,8151
|% -0,30
|
|Frank
|18,9284
|19,0425
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8565
|4,8808
|% 0,09
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,75
|
|Altın Gr.
|987
|987
|6,88
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.692
|6.775
|0,00
|
|Yarım
|3.261
|3.304
|5,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,17
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|1,55
|