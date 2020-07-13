***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2020 10:08
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859250
BIST
14:27117.687
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 2.878,86
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.743
En Düşük
116.126
14:276,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:277,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:27399,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,29
|Açılış
|: 399,24
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.286.868
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.349.568
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.552.398
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.103.153
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,84
|456.823.304
|% -6,41
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,23
|1.109.699.952
|% 3,24
|
|THYAO
|11,99
|720.380.474
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|507.559.075
|% 5,95
|
|GARAN
|7,96
|468.296.073
|% 1,92
|
|TSPOR
|5,84
|456.823.304
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,23
|1.109.699.952
|% 3,24
|
|ODAS
|2,85
|507.559.075
|% 5,95
|
|IHLGM
|1,78
|237.981.784
|% 7,88
|
|YKBNK
|2,38
|299.540.719
|% 3,93
|
|SKBNK
|1,61
|167.799.318
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6296
|8,6729
|% -0,06
|
|Frank
|7,2586
|7,3024
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,87
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,50
|
|Tam
|2.674
|2.683
|9,80
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,69
|
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