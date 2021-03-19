***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 10:05
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919188
BIST
10:261.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,91
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:267,2981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0245
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2920
10:268,7143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0241
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,7012
10:26409,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,52
|Açılış
|: 409,26
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ARSAN
|10,13
|7.863.960
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|51.413.121
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,64
|167.601.033
|% 8,50
|
|CLEBI
|355,80
|100.075.287
|% 7,82
|
|VAKKO
|14,26
|6.082.790
|% -9,97
|
|ULAS
|5,70
|3.584.188
|% -8,65
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|SANKO
|13,48
|28.115.744
|% -6,32
|
|THYAO
|14,11
|292.844.902
|% 1,22
|
|FROTO
|207,60
|223.708.186
|% -2,08
|
|ODAS
|3,81
|177.549.135
|% -5,22
|
|SISE
|7,83
|169.527.831
|% 0,00
|
|VESTL
|31,64
|167.601.033
|% 8,50
|
|ODAS
|3,81
|177.549.135
|% -5,22
|
|TSKB
|1,66
|53.837.740
|% -2,35
|
|GSRAY
|4,68
|123.824.264
|% 3,54
|
|SKBNK
|1,31
|34.996.140
|% -2,24
|
|IHLGM
|1,12
|27.966.332
|% -1,75
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2939
|7,2981
|% -0,33
|
|Euro
|8,7082
|8,7143
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,1406
|10,1915
|% -0,26
|
|Frank
|7,8461
|7,8933
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9398
|1,9495
|% -0,32
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|7,79
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|0,31
|