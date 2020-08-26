***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.08.2020 20:40
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26.08.2020
Alım
500,00
10.905,00
26.08.2020
Satım
301,00
6.618,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871335
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
18:058,7173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0293
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
18:05461,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,26
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
462,25
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3663
|7,3720
|% -0,25
|
|Euro
|8,7068
|8,7218
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,6981
|9,7467
|% 0,02
|
|Frank
|8,0787
|8,1274
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|20,39
|
|Altın Gr.
|461
|462
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,18
|
|B. Petrol
|46,28
|46,28
|-0,01
|