***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.03.2021 21:12
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.03.2021
Alım
500,00
22.250,00
09.03.2021
Satım
250,00
11.065,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916703
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,1150
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,0832
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1128
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05422,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,68
|Açılış
|: 422,00
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,84
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6252
|7,6374
|% -1,48
|
|Euro
|9,0719
|9,0832
|% -1,23
|
|Sterlin
|10,5749
|10,6279
|% -0,83
|
|Frank
|8,1906
|8,2399
|% -0,53
|
|Riyal
|2,0291
|2,0393
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|38,59
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,83
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|67,55
|67,55
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
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17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
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17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361