***MAGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 10:00
***MAGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027079
BIST
11:292.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,33
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:2914,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0678
|Açılış
|: 14,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:2915,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0787
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:29901,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,68
|Açılış
|: 901,39
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:28
|IMASM
|19,96
|13.510.844
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.101.040
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.572.839
|% 9,74
|
|TIRE
|16,85
|66.931.906
|% 9,13
|
|ALKA
|34,62
|32.531.635
|% 8,73
|
|PETUN
|24,46
|37.350.609
|% -7,98
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,85
|81.076.923
|% -6,91
|
|ODAS
|2,52
|288.726.194
|% -5,26
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,82
|2.721.421.984
|% 5,37
|
|THYAO
|42,54
|1.241.729.880
|% -0,33
|
|KOZAL
|184,20
|639.597.291
|% 3,66
|
|KRDMD
|15,55
|483.014.691
|% -0,70
|
|KOZAA
|34,00
|469.183.044
|% 4,62
|
|SISE
|19,82
|2.721.421.984
|% 5,37
|
|ODAS
|2,52
|288.726.194
|% -5,26
|
|YKBNK
|4,85
|383.400.061
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,69
|204.024.385
|% -0,74
|
|KLGYO
|1,22
|59.138.058
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9281
|14,9316
|% 0,48
|
|Euro
|15,7894
|15,8028
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,3601
|18,4522
|% 0,32
|
|Frank
|15,0855
|15,1764
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9681
|3,9880
|% 0,49
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|3,16
|
|Altın Gr.
|900
|900
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,54
|