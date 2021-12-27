***MAGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2021 09:08
***MAGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MAGEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986254
BIST
14:541.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 20,93
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
14:5411,3090
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,3176
|Açılış
|: 11,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
14:5412,7986
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,3591
|Açılış
|: 12,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
14:54657,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 19,02
|Açılış
|: 657,33
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler14:52
|ISKPL
|5,39
|37.769.306
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|9.434.341
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.482.201
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,39
|31.757.234
|% -6,99
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,78
|1.339.907.900
|% 0,51
|
|THYAO
|21,12
|1.335.051.296
|% 0,00
|
|EREGL
|29,12
|1.146.936.587
|% 2,61
|
|SASA
|50,70
|1.019.420.490
|% 6,51
|
|KRDMD
|9,70
|959.862.403
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,63
|702.415.590
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,24
|343.326.710
|% 0,90
|
|GARAN
|11,78
|1.339.907.900
|% 0,51
|
|KRDMD
|9,70
|959.862.403
|% 2,86
|
|ODAS
|1,38
|102.580.507
|% 0,73
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2709
|11,3076
|% 2,88
|
|Euro
|12,7324
|12,8214
|% 3,07
|
|Sterlin
|15,1221
|15,1979
|% 2,89
|
|Frank
|12,2699
|12,3438
|% 3,02
|
|Riyal
|3,0050
|3,0201
|% 2,97
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,74
|
|Altın Gr.
|658
|658
|19,38
|
|Cumhuriyet
|4.434
|4.501
|-21,00
|
|Tam
|4.411
|4.528
|-25,17
|
|Yarım
|2.132
|2.190
|-12,18
|
|Çeyrek
|1.069
|1.095
|-6,08
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,27
|0,14
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|0,02
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:07ARENA
Yüzde 5.56 oranında artışla 13.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 803 adet işlem
-
15:06CANTE
Yüzde 7.62 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 373, 628 adet işlem
-
15:05ADEL
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.64 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 336 adet işlem
-
15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 94 artarak (% 1.43 ) 2, 117
-
15:03XU100
Endeks 1, 919 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 45 üstünde . İşlem hacmi 17, 671.00 milyon TL de