***MAGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2021 09:16
***MAGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986507
BIST
11:301.902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
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1.916
En Düşük
1.894
11:3011,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2187
|Açılış
|: 78,4800
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|Önceki Kapanış
|: 78,2200
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11,9859
En Düşük
11,4819
11:3013,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2387
|Açılış
|: 23,1400
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|Önceki Kapanış
|: 23,0100
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13,5579
En Düşük
13,0195
11:308,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,17
|Açılış
|: 8,76
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|Önceki Kapanış
|: 8,59
|
8,89
En Düşük
8,51
BIST En Aktif Hisseler11:28
|PRKAB
|48,92
|5.465.245
|% 9,98
|
|SODSN
|31,78
|251.062
|% 9,97
|
|DOBUR
|87,10
|6.497.747
|% 9,97
|
|VBTYZ
|22,34
|47.346.302
|% 9,94
|
|RODRG
|19,31
|3.941.718
|% 9,72
|
|AYES
|21,96
|100.160
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,31
|49.058
|% -7,54
|
|BJKAS
|4,09
|16.785.931
|% -5,32
|
|TUCLK
|15,11
|2.560.783
|% -5,15
|
|TSPOR
|6,33
|86.965.889
|% -4,95
|
|GARAN
|11,57
|597.009.586
|% -0,86
|
|SASA
|51,95
|590.212.093
|% 1,17
|
|SISE
|13,86
|571.594.229
|% 2,29
|
|THYAO
|21,04
|417.024.197
|% 1,25
|
|EREGL
|28,86
|400.392.869
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,30
|305.276.260
|% 3,60
|
|YKBNK
|3,52
|265.935.751
|% -3,83
|
|ODAS
|1,36
|86.059.858
|% 0,00
|
|GARAN
|11,57
|597.009.586
|% -0,86
|
|SISE
|13,86
|571.594.229
|% 2,29
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7197
|11,7386
|% 1,63
|
|Euro
|13,2671
|13,2933
|% 1,62
|
|Sterlin
|15,8224
|15,9017
|% 2,05
|
|Frank
|12,8244
|12,9017
|% 2,10
|
|Riyal
|3,1357
|3,1515
|% 2,08
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|2,08
|
|Altın Gr.
|689
|689
|14,88
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,76
|0,17
|
|B. Petrol
|78,29
|78,29
|0,07
|