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***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

20.04.2023 18:39
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahip


***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125357
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1125357
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 75,88
1.5. Azlık Hakları

1.6. Kar Payı Hakkı

Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
10/04/2023 0 % 78,34 % 1,49 % 76,85 Yatırımcı ilişkileri < Genel Kurul Genel Kurulda Yöneltilen Soru bulunmamaktadır. 12 37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135418



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140350


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MEPET 5,09 8.568.460 % 9,94  
BRSAN 150,50 296.612.645 % 9,93  
KLMSN 20,40 37.518.448 % 9,91  
AVGYO 3,45 22.457.275 % 9,87  
GEREL 17,30 22.053.096 % 8,53  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 19,4023 19,4066 % 0,06  
Euro 21,2768 21,2816 % 0,17  
Sterlin 24,0877 24,2085 % 0,15  
Frank 21,6160 21,7462 % 0,41  
Riyal 5,1577 5,1836 % 0,03  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 2.008 2.008 12,86  
Altın Gr. 1.251 1.252 7,42  
Cumhuriyet 8.945 9.080 21,00  
Tam 8.964 9.145 -20,00  
Yarım 4.378 4.467 -20,00  
Çeyrek 2.189 2.247 -3,00  
Gümüş.Ons 25,29 25,31 0,00  
Gümüş Gr. 15,74 15,76 -0,02  
B. Petrol 81,51 81,51 -1,61  
Seans Raporu 12:35
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