***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
20.04.2023 18:39
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125357
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1125357
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 75,88
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
10/04/2023 0 % 78,34 % 1,49 % 76,85 Yatırımcı ilişkileri < Genel Kurul Genel Kurulda Yöneltilen Soru bulunmamaktadır. 12 37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135418
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140350
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0365
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.252,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.252,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.255,36
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|296.612.645
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.457.275
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4023
|19,4066
|% 0,06
|
|Euro
|21,2768
|21,2816
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,0877
|24,2085
|% 0,15
|
|Frank
|21,6160
|21,7462
|% 0,41
|
|Riyal
|5,1577
|5,1836
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|12,86
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|7,42
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.964
|9.145
|-20,00
|
|Yarım
|4.378
|4.467
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.247
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,74
|15,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-1,61
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:56
EKIZ, KIMMR, MEPET değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
BURVA, PKART, IMASM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
FORMT, KIMMR, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
GESAN, VAKBN, CVKMD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
UMPAS, MEPET, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında