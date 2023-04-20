***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
20.04.2023 18:39
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140347
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0411
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.253,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.253,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.255,36
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|BRSAN
|150,50
|296.612.645
|% 9,93
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|AVGYO
|3,45
|22.457.275
|% 9,87
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% -4,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4023
|19,4068
|% 0,07
|
|Euro
|21,2793
|21,2865
|% 0,19
|
|Sterlin
|24,0813
|24,2021
|% 0,12
|
|Frank
|21,6196
|21,7499
|% 0,43
|
|Riyal
|5,1580
|5,1838
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|12,98
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|8,94
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.974
|9.155
|-10,00
|
|Yarım
|4.383
|4.472
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.250
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,78
|15,80
|0,02
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-2,01
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:56
EKIZ, KIMMR, MEPET değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
BURVA, PKART, IMASM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
FORMT, KIMMR, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
GESAN, VAKBN, CVKMD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
UMPAS, MEPET, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında