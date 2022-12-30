***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 30.12.2022 tarihli toplantısında 22.08.2022 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak göreve başlayan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No 919313) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No 925396) sahibi Kadriye Merve İMİRGİ'nin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.Yasin OĞUZYatırımcı İlişkileri MüdürüTel: 03124671836yasin.oguz@naturelenerji.com.trKadriye Merve İMİRGİYatırımcı İlişkileri YöneticisiTel: 03124671836merve.imirgi@naturelenerji.com.trKamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091610BIST