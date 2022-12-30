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***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2022 18:28
***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 30.12.2022 tarihli toplantısında 22.08.2022 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak göreve başlayan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No 919313) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No 925396) sahibi Kadriye Merve İMİRGİ'nin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Yasin OĞUZ
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: 03124671836
yasin.oguz@naturelenerji.com.tr
Kadriye Merve İMİRGİ
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Tel: 03124671836
merve.imirgi@naturelenerji.com.tr
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091610


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