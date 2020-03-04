***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 80.520.092 75.934.955Satışların Maliyeti16 -58.051.327 -50.833.434TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.468.765 25.101.521BRÜT KAR (ZARAR)22.468.765 25.101.521Genel Yönetim Giderleri17 -5.925.226 -5.478.147Pazarlama Giderleri17 -5.512.506 -4.991.389Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.164.900 1.152.327Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -927.521 -1.877.445ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.268.412 13.906.867Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 3.249.206 2.150.585FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.517.618 16.057.452Finansman Giderleri20 -1.922.436 -3.528.422SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.595.182 12.529.030Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -3.003.260 -1.424.944Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -3.177.934 -2.123.249Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 174.674 698.305SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.591.922 11.104.086DÖNEM KARI (ZARARI)10.591.922 11.104.086Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.591.922 11.104.086Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,05300000 0,05600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.169.603 15.894.121Dönem Karı (Zararı)10.591.922 11.104.086Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.111.575 14.493.908Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 8.725.228 7.527.413Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5-7 330.472 978.319Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.379.385 3.185.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 4.379.385 3.185.395Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.326.770 1.377.837Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -3.249.206 -2.150.585Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 1.922.436 3.528.422Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 3.003.260 1.424.944İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.825.308 -5.800.162Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.377.340 7.178.921Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.150.920 -5.773.837Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.056.714 -4.795.604Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.704.561 -1.371.490Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)630.808 -1.257.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler310.869 218.927Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.878.189 19.797.832Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -931.499 -1.330.894Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-763.144 -1.480.948Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -4.013.943 -1.091.869YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.673.627 1.245.757Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri296.108Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -871.687 -904.828Alınan Faiz3.249.206 2.150.585FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.539.058 -17.450.016Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -4.660.007 -12.060.581Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -3.432.891 -1.861.013Ödenen Faiz-1.446.160 -3.528.422YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)304.172 -310.138DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 96.886 407.024DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 401.058 96.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 401.058 96.886Ticari Alacaklar62.759.771 47.690.712İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-23 350.915 725İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 62.408.856 47.689.987Diğer Alacaklar18.538.567 14.176.779İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-23 18.511.484 14.072.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 27.083 103.817Stoklar7 23.020.599 27.099.504Peşin Ödenmiş Giderler10 1.155.439 1.366.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.155.439 1.366.307Diğer Dönen Varlıklar11 7.514 7.514ARA TOPLAM105.882.948 90.437.702TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR105.882.948 90.437.702DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 69.588.449 31.418.284Kullanım Hakkı Varlıkları1.085.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 867.689 374.800Peşin Ödenmiş Giderler10 733.911 733.915Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.408.018TOPLAM DURAN VARLIKLAR72.275.154 33.935.017TOPLAM VARLIKLAR178.158.102 124.372.719KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.060.345 9.982.694İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 4.988.549 9.648.556İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 1.071.796 334.138Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.071.796Ticari Borçlar10.321.060 8.616.499İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-23 340.899 144.532İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.980.161 8.471.967Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.474.435 1.379.155Diğer Borçlar1.347.696 1.132.111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.347.696 1.132.111Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.410.310 10.779.502Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 195.371 1.031.380Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.258.247 1.626.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.258.247 1.626.151ARA TOPLAM33.067.464 34.547.492TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.067.464 34.547.492UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar123.169İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar123.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 123.169Uzun Vadeli Karşılıklar12.544.839 10.464.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 12.544.839 10.464.943Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 7.227.931TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.895.939 10.464.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.963.403 45.012.435ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar125.194.699 79.360.284Ödenmiş Sermaye15 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları55.241.392 55.241.392Paylara İlişkin Primler (İskontolar)162.149 162.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)50.178.563 14.936.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50.178.563 14.936.070Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 50.654.900 15.390.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -476.337 -454.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 204.183 204.183Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-191.183.510 .104.086TOPLAM ÖZKAYNAKLAR125.194.699 79.360.284TOPLAM KAYNAKLAR178.158.102 124.372.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502Transferler715 6.911.894 -6.912.609Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)82.696 11.104.086 11.186.782 11.186.782Dönem Karı (Zararı)11.104.086 11.104.086 11.104.086Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)82.696 82.696 82.696Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284Transferler11.104.086 -11.104.086Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.800 35.264.293 10.591.922 45.834.415 45.834.415Dönem Karı (Zararı)10.591.922 10.591.922 10.591.922Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.800 35.264.293 35.242.493 35.242.493Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.591.922 11.104.086DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.242.493 82.696Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 44.080.366Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -27.250 103.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -8.810.623 -20.674Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.242.493 82.696TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.834.415 11.186.782Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları45.834.415 11.186.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824313BIST