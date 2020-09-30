***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. ile bağlı ortaklıklarımızın iletişim adresleri Ortabayır Mahallesi, Şair Çelebi Sokak, Gürtaş İş Merkezi Apartmanı, N1/3 Kağıthane /İSTANBUL olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve ticaret sicili gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877528BIST