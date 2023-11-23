***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.11.2023 18:16
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 24/11/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
REMZİ HAYRİ KAYHAN
12894510
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/12/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219702
BIST
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17:597.899
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -88,44
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.899
En Yüksek
8.062
17:5928,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:5931,5245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0926
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:591.845,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.845,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SAMAT
|29,48
|136.697.108
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,78
|272.934.789
|% 10,00
|
|TERA
|44,24
|119.042.630
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|120.107.592
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|129.159.287
|% 9,98
|
|YBTAS
|130.077,50
|11.412.938
|% -10,00
|
|DAPGM
|62,20
|31.966.695
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.097,50
|2.644.293
|% -9,99
|
|ORMA
|202,90
|10.398.991
|% -9,98
|
|PRZMA
|49,60
|41.644.943
|% -9,98
|
|THYAO
|260,75
|16.367.918.856
|% -0,48
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|AKBNK
|31,46
|5.009.791.408
|% 1,88
|
|TUPRS
|149,90
|4.684.476.142
|% -3,66
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% -3,97
|
|IHLAS
|1,33
|261.950.282
|% -2,21
|
|ZOREN
|4,97
|847.852.134
|% -1,58
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8216
|28,8496
|% -0,01
|
|Euro
|31,4755
|31,5245
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,0132
|36,1939
|% 0,20
|
|Frank
|32,4934
|32,6891
|% -0,07
|
|Riyal
|7,6634
|7,7018
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|917,43
|919,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,99
|1.050,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,10
|81,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,98
|1.991,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59AKCNS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 173 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 93, 410.00 milyon TL de
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17:58TARKM
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 699.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 167 adet işlem
-
17:57KOZAA
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 175, 490 adet işlem
-
17:56DESA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 926 adet işlem