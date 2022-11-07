***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:08
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077110
BIST
09:554.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 37,36
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.254
En Düşük
4.230
09:5518,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
09:5518,5343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
09:55999,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,65
|Açılış
|: 999,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
998,68
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DESA
|38,76
|6.197.957
|% 9,06
|
|ATSYH
|158,00
|7.759.515
|% 7,48
|
|GSRAY
|5,70
|10.290.632
|% 6,54
|
|ISBIR
|81,90
|1.154.708
|% 4,87
|
|CRFSA
|61,65
|439.811
|% 2,58
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|BJKAS
|5,39
|2.875.128
|% -4,43
|
|KAPLM
|129,10
|48.413
|% -2,93
|
|MMCAS
|5,10
|38.515
|% -2,30
|
|AYDEM
|18,50
|165.944.960
|% -2,27
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|SISE
|33,64
|3.011.965.349
|% 0,00
|
|TCELL
|28,18
|1.959.465.470
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,07
|1.548.836.302
|% 0,00
|
|PGSUS
|349,00
|1.484.147.049
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,07
|1.548.836.302
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,42
|306.063.960
|% 1,26
|
|SISE
|33,64
|3.011.965.349
|% 0,00
|
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6021
|18,6124
|% 0,25
|
|Euro
|18,4956
|18,5343
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9939
|21,0992
|% -0,33
|
|Frank
|18,5987
|18,7107
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9342
|4,9590
|% 0,18
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-11,89
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.686
|6.752
|118,00
|
|Yarım
|3.258
|3.303
|59,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|-0,17
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|-0,85
|