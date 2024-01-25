***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ortaklarından Atilla SEVİNÇLİ ve Mert SEVİNÇLİ'nin, 119.000.000 TL çıkarılmış (ödenmiş) sermayede sahip oldukları B grubu paylardan nominal değerli toplam 9.520.000 TL payı borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla pay satış bilgi formu ile 18.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptıklarına dair tarafımızca açıklama yapılmıştı.Atilla SEVİNÇLİ tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi çerçevesinde hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 4/66 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.Mert SEVİNÇLİ tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi çerçevesinde hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 4/67 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242822BIST