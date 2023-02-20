***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu ekte tüm yatırımcılarımızın ve kamouyunun bilgisine sunulmuştur.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115311BIST