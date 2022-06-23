***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı Eda ÖZHAN'ın 16.06.2022 tarihinde yapmış olduğu pay satışından elde edilen 17.984.433 TL hasılat işlem komisyonları düşüldükten sonra tamamı şirketimizin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere hesaplarımıza aktarılmıştır.İlgili tutar hakkında Eda ÖZHAN'a her hangi bir adat işlemi yapılmayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039025BIST