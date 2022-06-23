***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 23:50
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Eda ÖZHAN'ın 16.06.2022 tarihinde yapmış olduğu pay satışından elde edilen 17.984.433 TL hasılat işlem komisyonları düşüldükten sonra tamamı şirketimizin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere hesaplarımıza aktarılmıştır.
İlgili tutar hakkında Eda ÖZHAN'a her hangi bir adat işlemi yapılmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039025
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0245
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3891
En Düşük
17,3014
18:0518,3342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.017,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,04
|Açılış
|: 1.017,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.015,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3414
|17,3822
|% 0,24
|
|Euro
|18,2555
|18,3235
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,1945
|21,3008
|% 0,08
|
|Frank
|17,9670
|18,0753
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6066
|4,6297
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-13,49
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.750
|6.870
|-48,00
|
|Yarım
|3.314
|3.360
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.679
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,99
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,73
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,84
|
Seans Raporu
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