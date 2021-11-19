***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2021 10:35
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MERCN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978637
BIST
11:311.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 15,16
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:3110,9941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0419
|Açılış
|: 10,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:3112,4619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1027
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:31652,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -8,40
|Açılış
|: 652,09
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:31
|TETMT
|209,50
|8.640.095
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|57.812.018
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.171.422
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|36.399.335
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|92.502.605
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,47
|177.485.063
|% -6,71
|
|ULAS
|3,75
|896.273
|% -4,34
|
|GMTAS
|2,25
|3.006.420
|% -4,26
|
|KRDMD
|8,18
|837.903.521
|% 4,34
|
|GARAN
|12,26
|631.306.462
|% 0,16
|
|SISE
|11,20
|523.471.846
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,59
|406.360.098
|% -0,28
|
|THYAO
|18,02
|402.650.039
|% 0,11
|
|YKBNK
|3,59
|406.360.098
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,18
|837.903.521
|% 4,34
|
|TSKB
|1,57
|97.907.180
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,02
|183.099.153
|% 2,72
|
|GARAN
|12,26
|631.306.462
|% 0,16
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9834
|10,9941
|% -0,38
|
|Euro
|12,4486
|12,4619
|% -0,82
|
|Sterlin
|14,6939
|14,7676
|% -1,11
|
|Frank
|11,7310
|11,8017
|% -1,28
|
|Riyal
|2,9041
|2,9187
|% -1,03
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,34
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-8,48
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.288
|4.397
|-87,35
|
|Yarım
|2.073
|2.127
|-42,26
|
|Çeyrek
|1.040
|1.064
|-21,12
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,70
|8,71
|-0,10
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|0,73
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:43OZKGY
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 020 adet işlem
-
11:43OZKGY
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 020 adet işlem
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, TTKOM
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, DOHOL, EREGL
-
11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 5 artarak (% 0.74 ) 1, 558