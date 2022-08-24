***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 10:01
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057915
BIST
10:033.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 12,48
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.144
En Düşük
3.132
10:0318,1351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1359
En Düşük
18,0790
10:0318,0528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0149
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0802
En Düşük
18,0124
10:031.018,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.018,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.018,93
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler10:02
|HKTM
|17,71
|1.235.733
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|5.830.094
|% 9,99
|
|UZERB
|42,98
|526.908
|% 9,92
|
|LIDER
|24,92
|8.590.399
|% 6,95
|
|BRKO
|2,01
|2.927.548
|% 6,35
|
|KGYO
|16,62
|1.613.745
|% -4,37
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|YGYO
|1,07
|1.851.432
|% -3,60
|
|ULUSE
|136,90
|628.600
|% -3,59
|
|KAPLM
|65,00
|1.665.017
|% -2,62
|
|THYAO
|68,45
|256.416.033
|% 0,96
|
|YKBNK
|6,33
|251.461.847
|% 0,80
|
|AKBNK
|11,60
|188.660.040
|% 1,05
|
|GARAN
|23,92
|156.903.137
|% 3,64
|
|ISCTR
|8,54
|141.471.722
|% 4,15
|
|YKBNK
|6,33
|251.461.847
|% 0,80
|
|EKGYO
|4,01
|110.476.853
|% 1,01
|
|ALBRK
|2,42
|59.649.832
|% 5,68
|
|ISCTR
|8,54
|141.471.722
|% 4,15
|
|AKBNK
|11,60
|188.660.040
|% 1,05
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1248
|18,1363
|% 0,15
|
|Euro
|18,0413
|18,0554
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3481
|21,4551
|% -0,08
|
|Frank
|18,7034
|18,8161
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8126
|4,8368
|% 0,09
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-2,08
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.845
|6.910
|-6,00
|
|Yarım
|3.335
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,01
|