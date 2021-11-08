***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 430.637.948 175.354.911 230.785.495 94.674.270Satışların Maliyeti16 -345.468.906 -138.235.065 -172.421.984 -71.669.286TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)85.169.042 37.119.846 58.363.511 23.004.984BRÜT KAR (ZARAR)85.169.042 37.119.846 58.363.511 23.004.984Genel Yönetim Giderleri17 -15.082.432 -5.357.244 -8.290.502 -3.090.322Pazarlama Giderleri17 -22.915.597 -8.640.229 -14.563.238 -4.890.088Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -1.609.048 -608.896 -787.980 -256.148Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 43.395.148 13.197.353 34.389.559 17.614.660Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -25.277.603 -10.036.978 -12.138.002 -4.813.868ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.679.510 25.673.852 56.973.348 27.569.218Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 4.086.313 1.754.807 579.536 405.995Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -8.291.454 -1.529.367 -2.404.065 -722.236FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.474.369 25.899.292 55.148.819 27.252.977Finansman Gelirleri20.1 5.953.306 3.073.523 4.422.212 3.931.135Finansman Giderleri20.2 -26.725.038 -8.135.176 -20.427.698 -8.744.632SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.702.637 20.837.639 39.143.333 22.439.480Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.957.090 -6.123.328 -7.515.290 -5.781.472Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.742.614 -5.831.629 -6.697.418 -5.758.823Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.785.524 -291.699 -817.872 -22.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.745.547 14.714.311 31.628.043 16.658.008DÖNEM KARI (ZARARI)33.745.547 14.714.311 31.628.043 16.658.008Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları33.745.547 14.714.311 31.628.043 16.658.008Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.370.472 3.845.800Dönem Karı (Zararı)33.745.547 31.628.043Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.745.547 31.628.043Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.850.162 1.200.996Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 4.721.041 -4.693.407Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.902.612 2.237.653Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 3.837.339 1.611.593Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -934.727 626.060Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.985.844 841.215Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.157.389 841.215Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 174.979Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -4.318.212 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.132.585 12.787.678Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17.132.585 12.787.678Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.022.078 -3.975.352Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.165.620 163.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19.2 4.165.620 163.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-9.063.774 -6.159.791İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.627.160 -15.623.583Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.316.453 -35.868.024İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -51.316.453 -35.868.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.222.681 3.472.421İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -10.222.681 3.472.421Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -6.649.845 9.619.287Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -6.815.561 5.287.422Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.094.414 4.206.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 30.094.414 4.206.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)134.978 310.782Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-460.970 1.085.444İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -460.970 1.085.444Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -2.340.440 1.215.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.050.602 -4.952.628Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.295.833 -3.349.003Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)245.231 -1.603.625Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.031.451 17.205.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 75.667 -65.732Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.326.256 -13.293.924YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-88.092.631 -3.416.747Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -55.464.494 -269.848Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri240.258 2.263.070Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri240.258 2.263.070Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.868.395 -5.409.969Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.868.395 -5.409.969FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.113.977 7.794.403İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.456.982İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 18.456.982Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri210.554.226 157.800.825Kredilerden Nakit Girişleri73.232.945 157.800.825İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri15 137.321.281Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-95.437.568 -135.610.758Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-95.437.568 -135.610.758Ödenen Faiz-19.468.847 -14.381.316Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.184 -14.348YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.391.818 8.223.456Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi849.466 -1.849.806NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.241.284 6.373.650DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.165.892 8.630.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.407.176 15.004.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 49.407.176 18.165.892Finansal Yatırımlar6 55.513.066 48.572Ticari Alacaklar137.757.833 90.097.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 137.757.833 90.097.161Diğer Alacaklar15.158.247 4.938.940İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 202.414 399.326İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 14.955.833 4.539.614Stoklar10 87.276.886 79.692.314Peşin Ödenmiş Giderler11 8.656.277 1.407.331Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.413.104 2.092.149Diğer Dönen Varlıklar7.382.333 3.407.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.382.333 3.407.455ARA TOPLAM364.564.922 199.849.814TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR364.564.922 199.849.814DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 181.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 181.558Diğer Alacaklar39.231 35.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 39.231 35.854Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.063.793 37.113.627Maddi Duran Varlıklar12 69.410.634 42.069.924Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.999.608 2.626.545Peşin Ödenmiş Giderler155.633 589.018İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 155.633 589.018Ertelenmiş Vergi Varlığı1.409.292TOPLAM DURAN VARLIKLAR113.078.191 82.616.526TOPLAM VARLIKLAR477.643.113 282.466.340KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 77.276.896 37.237.019İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 77.276.896 37.237.019Banka Kredileri74.502.418 34.571.732Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.774.478 2.665.287Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.082.100 85.589.194İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 50.082.100 85.589.194Diğer Finansal Yükümlülükler7 21.808 12.624Ticari Borçlar44.253.895 14.159.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 44.253.895 14.159.481Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.626.955 1.491.977Diğer Borçlar848.996 388.026İlişkili Taraflara Diğer Borçlar68İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 848.996 387.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.999.358 10.339.798İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 7.999.358 10.339.798Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.742.614 768.891Kısa Vadeli Karşılıklar999.754 4.826.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 509.583 192.926Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 490.171 4.633.404Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.685 281.915İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.685 281.915ARA TOPLAM190.889.061 155.095.255TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER190.889.061 155.095.255UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 25.447.807 50.355.855İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 25.447.807 50.355.855Banka Kredileri7 19.873.911 43.886.479Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 5.573.896 6.469.376Uzun Vadeli Karşılıklar2.144.344 1.659.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.144.344 1.659.423Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.321.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.592.151 53.336.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER218.481.212 208.431.694ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar259.161.901 74.034.646Ödenmiş Sermaye15 63.456.982 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)137.321.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.532.804 -4.166.868Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.144.362 -928.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.144.362 -928.960Yabancı Para Çevrim Farkları15 -2.388.442 -3.237.908Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.715.043 1.715.043Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 26.455.852 927.723Net Dönem Karı veya Zararı15 33.745.547 30.558.748TOPLAM ÖZKAYNAKLAR259.161.901 74.034.646TOPLAM KAYNAKLAR477.643.113 282.466.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 45.000.000 -636.793 -251.965 1.612.190 -9.574.780 10.575.349 46.724.001Transferler15 102.853 10.575.349 -10.575.349 102.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -198.856 -1.849.806 31.628.043 29.579.381Dönem Karı (Zararı)15 31.628.043 31.628.043Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 -198.856 -1.849.806 -2.048.662Dönem Sonu Bakiyeler15 45.000.000 -835.649 -2.101.771 1.715.043 1.000.569 31.628.043 76.406.285 76.406.285Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646Diğer Düzeltmeler15 -5.030.619 -5.030.619Transferler15 30.558.748 -30.558.748Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-215.402 849.466 33.745.547 34.379.611Dönem Karı (Zararı)33.745.547 33.745.547Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 -215.402 849.466 634.064Sermaye Arttırımı15 18.456.982 137.321.281 18.456.982Dönem Sonu Bakiyeler15 63.456.982 137.321.281 -1.144.362 -2.388.442 1.715.043 26.455.852 33.745.547 259.161.901 259.161.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)33.745.547 14.714.311 31.628.043 16.658.008DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-215.402 -189.243 -198.856 -43.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-269.253 -236.554 -248.570 -54.806Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler53.851 47.311 49.714 10.961Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi53.851 47.311 49.714 10.961Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar849.466 -176.347 -1.849.806 -915.004Yabancı Para Çevrim Farkları849.466 -176.347 -1.849.806 -915.004Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)849.466 -176.347 -1.849.806 -915.004DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)634.064 -365.590 -2.048.662 -958.849TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.379.611 14.348.721 29.579.381 15.699.159Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları34.379.611 14.348.721 29.579.381 15.699.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976088BIST