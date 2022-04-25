***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Kararının Genel Kurulda OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015 Peşin 0,0187898 1,87898 10 0,0169108 1,69108B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 Peşin 0,0187898 1,87898 10 0,0169108 1,69108Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 27.04.2022 29.04.2022 28.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015 0 0B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımıza göre 121.576.522 TL , aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 47.955.140,54 TL net dönem kârı elde edilmiştir.Şirketimizin 29.03.2022 tarihli 2022-08 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre, söz konusu net dönem kârından yapılacak kar dağıtımı ile ilgili olarak 25 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu_2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 63.456.9822. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.344.260,81Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 141.174.231 61.584.364,584. Vergiler ( - ) 19.597.709 13.629.224,045. Net Dönem Kârı 121.576.522 47.955.140,546. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 1.069.924,337. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.344.260,81 2.344.260,818. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 119.232.261,19 44.540.955,4Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.500 2.50010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 119.234.761,19 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.192.347,61 0* Nakit 1.192.347,61 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 118.039.913,58 44.540.955,420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 202.930,45 0 0,17 0,0169109 1,69B Grubu 870.182,4 0 0,73 0,0169109 1,69TOPLAM 1.073.112,85 0 0,9Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar Dağıtım Tablosudurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023591BIST