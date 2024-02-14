***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2029Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.02.2024 tarihli kararı ile Şirketimizin 225.000.000TL kayıtlı sermaye tavanını Sermaye Piyasası Kanun ve hükümlerine uygun olarak 1.000.000.000 TL çıkartılmasına,Şirketimiz Esas Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak tadiline,Şirketimiz Esas Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249593BIST