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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.02.2024 18:22
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2029
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2024 tarihli kararı ile Şirketimizin 225.000.000TL kayıtlı sermaye tavanını Sermaye Piyasası Kanun ve hükümlerine uygun olarak 1.000.000.000 TL çıkartılmasına,
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak tadiline,
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249593


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