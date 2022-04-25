***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde,25.04.2022 tarihi itibarıyla CFO görevine Sayın Erdal BULUT atanmıştır.Sn. Bulut, Bilkent Üniversitesi, İşletme Bilgi Yönetimi (İngilizce) bölümü mezunudur.2006 yılı itibariyle iş hayatına Garanti Bankası'nda başlamış olup, sonrasında çeşitli sektörlerde Finans Direktörlüğü, CFO gibi tepe yöneticisi pozisyonlarında çalışmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023595BIST