***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.04.2023 19:06
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜLTEKİN OKAY SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkanı 28.37 A + B Bağımsız Üye Değil
BERKİN SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 21.27 A + B Bağımsız Üye Değil
SİNAN SALGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Dermokim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / SC Rowax Global S.R.L.- Yönetim Kurulu Üyesi 21.27 A + B Bağımsız Üye Değil
BÜLENT UYGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 22.10.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye
SÖZER ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.04.2023 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139452
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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5.138
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
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1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3824
|19,3864
|% 0,19
|
|Euro
|21,1933
|21,2169
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,8970
|24,0169
|% -0,22
|
|Frank
|21,4698
|21,5991
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1525
|5,1783
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-8,67
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.760
|8.895
|104,00
|
|Yarım
|4.278
|4.353
|51,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,75
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