***MERCN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
18.05.2021 11:27
***MERCN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936721
BIST
17:101.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:108,3571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:1010,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0960
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:10500,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,69
|Açılış
|: 500,64
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:08
|NTGAZ
|10,89
|10.846.647
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|269.639.634
|% 9,98
|
|DOBUR
|15,38
|1.875.979
|% 9,94
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,02
|346.318.013
|% -9,89
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.714.715
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,90
|42.255.314
|% -8,45
|
|GARAN
|8,08
|1.468.442.140
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,70
|1.400.764.430
|% 2,49
|
|SISE
|8,01
|1.265.256.381
|% 2,30
|
|THYAO
|13,32
|798.034.952
|% -0,30
|
|EREGL
|19,32
|700.517.851
|% -0,57
|
|GARAN
|8,08
|1.468.442.140
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,97
|337.360.272
|% 2,07
|
|SISE
|8,01
|1.265.256.381
|% 2,30
|
|YKBNK
|2,15
|222.879.791
|% 0,94
|
|CEMAS
|1,35
|117.019.710
|% 0,75
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,66
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|27,11
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|13,12
|
|Çeyrek
|797
|815
|6,56
|
|Gümüş.Ons
|28,09
|28,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,57
|0,04
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,34
|