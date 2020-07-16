***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.07.2020 17:34
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 16.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3056 sayılı yazısı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860117
BIST
17:22118.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.076,76
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:226,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8490
17:227,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:22398,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,81
|Açılış
|: 398,20
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|28,00
|79.072
|% 9,98
|
|PSDTC
|12,94
|31.320.518
|% 9,94
|
|PSDTC
|12,94
|31.320.518
|% 9,94
|
|PSDTC
|12,94
|31.320.518
|% 9,94
|
|PSDTC
|12,94
|31.320.518
|% 9,94
|
|RTALB
|34,62
|63.482.358
|% -7,23
|
|BMELK
|5,86
|70.764
|% -2,82
|
|OYAKC
|9,03
|142.932.057
|% -2,38
|
|IZFAS
|2,89
|701.715
|% -2,03
|
|FORMT
|3,00
|604.339
|% -1,64
|
|IHLGM
|1,83
|433.218.214
|% 1,67
|
|OYAKC
|9,03
|142.932.057
|% -2,38
|
|SOKM
|13,81
|69.769.220
|% 0,95
|
|CUSAN
|4,31
|52.609.870
|% 6,42
|
|ULUUN
|9,53
|52.496.014
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,83
|433.218.214
|% 1,67
|
|OYAKC
|9,03
|142.932.057
|% -2,38
|
|CUSAN
|4,31
|52.609.870
|% 6,42
|
|HDFGS
|3,16
|22.910.925
|% 1,94
|
|MTRYO
|2,52
|15.073.672
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6093
|8,6524
|% 0,06
|
|Frank
|7,2331
|7,2767
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,20
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.612
|-5,30
|
|Tam
|2.667
|2.680
|-5,40
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|-2,60
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|-0,38
|
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