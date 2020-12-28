***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.12.2020 09:37
***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERKO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895073
BIST
12:301.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,46
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
12:307,4766
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,1097
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4724
12:309,1567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0853
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1460
12:30452,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -5,78
|Açılış
|: 452,81
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,65
BIST En Aktif Hisseler12:30
|CMBTN
|239,80
|26.823.002
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.050.466
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|258.959.916
|% -9,99
|
|BRSAN
|27,98
|458.009.762
|% -7,66
|
|SANKO
|9,54
|8.119.448
|% -6,84
|
|INVEO
|44,32
|35.045.796
|% -5,94
|
|NIBAS
|63,00
|6.962.376
|% -4,55
|
|GUBRF
|67,80
|1.246.037.872
|% 5,94
|
|SISE
|7,30
|878.968.154
|% 1,53
|
|BRSAN
|27,98
|458.009.762
|% -7,66
|
|KOZAL
|93,65
|374.163.172
|% -1,11
|
|TUPRS
|108,20
|322.393.514
|% 2,08
|
|SISE
|7,30
|878.968.154
|% 1,53
|
|SKBNK
|1,55
|177.743.045
|% 2,65
|
|ODAS
|3,93
|286.782.372
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,16
|145.092.435
|% 0,93
|
|TSKB
|1,85
|114.345.315
|% 1,09
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4741
|7,4766
|% -1,45
|
|Euro
|9,1483
|9,1567
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,1086
|10,1593
|% -1,36
|
|Frank
|8,3744
|8,4249
|% -1,27
|
|Riyal
|1,9875
|1,9975
|% -1,40
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,79
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.990
|3.065
|-28,59
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|-13,83
|
|Çeyrek
|725
|741
|-6,91
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,37
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,38
|