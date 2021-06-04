***MERKO* *DARDL* *AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.06.2021 09:14
***MERKO******DARDL******AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSGY, DARDL, MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940010
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
0
En Düşük
0
18:058,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0342
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7517
En Düşük
8,6968
18:0510,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0162
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6019
En Düşük
10,5531
18:05525,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,28
|Açılış
|: 525,72
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,05
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7355
|8,7399
|% 0,43
|
|Euro
|10,5799
|10,5894
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,2769
|12,3384
|% 0,31
|
|Frank
|9,6158
|9,6737
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3225
|2,3341
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,65
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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