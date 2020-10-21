***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaYönetim kurulumuz 20.09.2020 tarih ve 2020-22 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 22.06.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.1 Pay Tebliği'nin 19.maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi gereğince hazırlanan, "Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun güncellenerek ek'teki şekli ile kabul edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882939BIST