***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2021 16:12
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tahsisli sermaye artışına ilişkin revize TTK 457 beyanı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925206
BIST
17:301.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:308,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:309,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:30460,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,04
|Açılış
|: 460,35
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:29
|SAMAT
|6,82
|42.175.166
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.041.530
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|243.755
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.625.044
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.024.045
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.191.355
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|786.267.049
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|645.308.912
|% -0,73
|
|SISE
|7,43
|575.956.263
|% 0,54
|
|DOHOL
|3,31
|567.043.672
|% 1,85
|
|THYAO
|12,54
|566.504.645
|% -2,41
|
|DOHOL
|3,31
|567.043.672
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,93
|297.007.718
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|240.120.069
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|645.308.912
|% -0,73
|
|TSKB
|1,42
|131.371.189
|% 0,71
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1459
|8,1528
|% 0,08
|
|Euro
|9,7068
|9,7173
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,1817
|11,2378
|% 0,18
|
|Frank
|8,7746
|8,8274
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1674
|2,1783
|% 0,06
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|