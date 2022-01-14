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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.01.2022 14:16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 60 - 03.01.2022
BIST KATILIM TÜM (XKTUM) GETİRİ ENDEKSİ 20 - 03.01.2022
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 10 - 03.01.2022
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 - 03.01.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994087


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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,28% |  -5,74
Açılış :  2.071  
Önceki Kapanış :  2.071  
En Yüksek
2.081 En Düşük
2.054
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 97,35 1.296.741 % 10,00  
PKENT 350,60 28.421.140 % 9,99  
QNBFB 43,62 988.037 % 9,98  
BRMEN 2,78 1.129.176 % 9,88  
BASCM 10,70 361.807 % 9,74  
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14:16 Alış Satış %  
Dolar 13,5000 13,5026 % -0,58  
Euro 15,4602 15,4778 % -0,67  
Sterlin 18,5199 18,6128 % -0,16  
Frank 14,7859 14,8750 % -0,36  
Riyal 3,5945 3,6125 % -0,36  
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14:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 1,25  
Altın Gr. 795 795 0,04  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.249 5.382 -12,19  
Yarım 2.537 2.603 -5,89  
Çeyrek 1.272 1.302 -2,94  
Gümüş.Ons 23,12 23,14 0,05  
Gümüş Gr. 10,08 10,09 0,01  
B. Petrol 85,55 85,55 1,08  
Seans Raporu 14:16
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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