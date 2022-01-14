METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.01.2022 14:16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 60 - 03.01.2022
BIST KATILIM TÜM (XKTUM) GETİRİ ENDEKSİ 20 - 03.01.2022
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 10 - 03.01.2022
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 - 03.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994087
BIST
14:182.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,74
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
14:1813,5086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0734
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
14:1815,4754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1062
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
14:18792,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,85
|Açılış
|: 792,48
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler14:16
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.421.140
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|BASCM
|10,70
|361.807
|% 9,74
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|104,90
|8.935.977
|% -7,17
|
|ERCB
|55,00
|16.854.247
|% -6,14
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,42
|2.883.496.527
|% -1,25
|
|KRDMD
|13,49
|2.487.832.805
|% 1,05
|
|EREGL
|31,30
|909.477.322
|% -1,01
|
|SISE
|15,06
|901.208.032
|% 0,07
|
|KOZAL
|129,20
|748.605.209
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,41
|632.744.061
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,49
|2.487.832.805
|% 1,05
|
|YKBNK
|3,77
|573.163.594
|% -1,05
|
|THYAO
|28,42
|2.883.496.527
|% -1,25
|
|TSKB
|1,56
|102.595.476
|% 0,00
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5000
|13,5026
|% -0,58
|
|Euro
|15,4602
|15,4778
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,5199
|18,6128
|% -0,16
|
|Frank
|14,7859
|14,8750
|% -0,36
|
|Riyal
|3,5945
|3,6125
|% -0,36
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,25
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,04
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,19
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|1,08
|