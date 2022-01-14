METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 60 - 03.01.2022BIST KATILIM TÜM (XKTUM) GETİRİ ENDEKSİ 20 - 03.01.2022BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 10 - 03.01.2022BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 - 03.01.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994087BIST