***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









-172.500 -18.155.062İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları22 0 -3.808.299Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -14.158.270Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -14.158.270Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -172.500 -188.493YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.076 -4.350NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.076 -4.350DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ651.509 37.736DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ792.585 33.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 792.585 651.509Finansal Yatırımlar3 256.535Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 3 256.535Ticari Alacaklar6 538.545 105.145İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 460.784 93.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 77.761 11.728Diğer Alacaklar7 19.258.824 19.820.867İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 19.247.299 19.814.202İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.525 6.665Peşin Ödenmiş Giderler517.487 311.715İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 517.487 311.715Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 3.523 13.064Diğer Dönen Varlıklar18 1.066.884 1.219.084ARA TOPLAM22.177.851 22.377.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.177.851 22.377.919DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.067.606.687 1.051.954.287Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.067.606.687 1.051.954.287Diğer Alacaklar7 2.211.285 1.929.944İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 2.171.014 1.911.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.271 18.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 4.500.000 4.500.000Maddi Duran Varlıklar12 474.123 510.051Taşıtlar12 460.005 492.476Mobilya ve Demirbaşlar12 14.118 17.575Kullanım Hakkı Varlıkları13 287.979 443.895Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 14.060 22.591Diğer Haklar14 14.060 22.591Peşin Ödenmiş Giderler8 1.016.949 1.271.187İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.016.949 1.271.187TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.076.111.083 1.060.631.955TOPLAM VARLIKLAR1.098.288.934 1.083.009.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 326.314 244.480İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 326.314 244.480Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 326.314 244.480Ticari Borçlar6 253.108 156.400İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 167.284 122.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 85.824 33.962Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 79.931 41.820Diğer Borçlar7 31.161.143 31.677.204İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 31.129.893 31.677.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 31.250 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.783.138 3.742.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 67.256 26.360Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.715.882 3.715.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 275.270 249.724İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 275.270 249.724ARA TOPLAM35.878.904 36.111.870TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.878.904 36.111.870UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 41.362 264.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 41.362 264.297Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 41.362 264.297Ticari Borçlar239.749.317 269.257.654İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-7 239.749.317 269.257.654Uzun Vadeli Karşılıklar105.068 103.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 105.068 103.339Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 18.856.546 17.293.699Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER258.752.293 286.918.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER294.631.197 323.030.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar803.657.737 759.979.015Ödenmiş Sermaye19 300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Geri Alınmış Paylar (-)19 -80.305 -80.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 24.162.856 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -66.568 -77.885Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -66.568 -77.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -66.568 -77.885Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 139.226 139.226Yasal Yedekler19 139.226 139.226Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 420.251.375 288.164.691Net Dönem Karı veya Zararı19 43.667.405 132.086.684TOPLAM ÖZKAYNAKLAR803.657.737 759.979.015TOPLAM KAYNAKLAR1.098.288.934 1.083.009.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri20 -1.832.432 -2.184.458 -686.809 -1.122.233Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.540.867 2.096.158 1.084.677 1.218.909Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -982.794 -1.685.758 -793.059 -892.026ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-274.359 -1.774.058 -395.191 -795.350Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 45.551.487 36.446.654 45.359.387 31.621.202Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -19.397 -9.207.716 33.121.061 -2.058.781FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.257.731 25.464.880 78.085.257 28.767.071Finansman Gelirleri23 23.723 76.431 10.507 20.912Finansman Giderleri23 -54.394 -229.074 -922 -42.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.227.060 25.312.237 78.094.842 28.745.423Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.559.655 -3.095.262 -3.248.137 -1.418.807Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.559.655 -3.095.262 -3.248.137 -1.418.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.667.405 22.216.975 74.846.705 27.326.616DÖNEM KARI (ZARARI)43.667.405 22.216.975 74.846.705 27.326.616Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları43.667.405 22.216.975 74.846.705 27.326.616Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,14560000 0,07410000 0,24950000 0,09110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.317 -4.940 15.236 -10.864Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 14.509 -6.175 19.533 -13.580Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.192 1.235 -4.297 2.716Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 -3.192 1.235 -4.297 2.716Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.317 -4.940 15.236 -10.864TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.678.722 22.212.035 74.861.941 27.315.752Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları43.678.722 22.212.035 74.861.941 27.315.752http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867357BIST