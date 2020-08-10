***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 18:10
-172.500 -18.155.062
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
22 0 -3.808.299
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -14.158.270
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -14.158.270
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -172.500 -188.493
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.076 -4.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.076 -4.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
651.509 37.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
792.585 33.386
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 792.585 651.509
Finansal Yatırımlar
3 256.535
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3 256.535
Ticari Alacaklar
6 538.545 105.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 460.784 93.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 77.761 11.728
Diğer Alacaklar
7 19.258.824 19.820.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 19.247.299 19.814.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.525 6.665
Peşin Ödenmiş Giderler
517.487 311.715
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 517.487 311.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 3.523 13.064
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.066.884 1.219.084
ARA TOPLAM
22.177.851 22.377.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.177.851 22.377.919
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.067.606.687 1.051.954.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.067.606.687 1.051.954.287
Diğer Alacaklar
7 2.211.285 1.929.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.171.014 1.911.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.271 18.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.500.000 4.500.000
Maddi Duran Varlıklar
12 474.123 510.051
Taşıtlar
12 460.005 492.476
Mobilya ve Demirbaşlar
12 14.118 17.575
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 287.979 443.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 14.060 22.591
Diğer Haklar
14 14.060 22.591
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.016.949 1.271.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.016.949 1.271.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.076.111.083 1.060.631.955
TOPLAM VARLIKLAR
1.098.288.934 1.083.009.874
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 326.314 244.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 326.314 244.480
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 326.314 244.480
Ticari Borçlar
6 253.108 156.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 167.284 122.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 85.824 33.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 79.931 41.820
Diğer Borçlar
7 31.161.143 31.677.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 31.129.893 31.677.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 31.250 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.783.138 3.742.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 67.256 26.360
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.715.882 3.715.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 275.270 249.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 275.270 249.724
ARA TOPLAM
35.878.904 36.111.870
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.878.904 36.111.870
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 41.362 264.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 41.362 264.297
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 41.362 264.297
Ticari Borçlar
239.749.317 269.257.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-7 239.749.317 269.257.654
Uzun Vadeli Karşılıklar
105.068 103.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 105.068 103.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 18.856.546 17.293.699
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.752.293 286.918.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
294.631.197 323.030.859
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
803.657.737 759.979.015
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -80.305 -80.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -66.568 -77.885
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -66.568 -77.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -66.568 -77.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 139.226 139.226
Yasal Yedekler
19 139.226 139.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 420.251.375 288.164.691
Net Dönem Karı veya Zararı
19 43.667.405 132.086.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
803.657.737 759.979.015
TOPLAM KAYNAKLAR
1.098.288.934 1.083.009.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.832.432 -2.184.458 -686.809 -1.122.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.540.867 2.096.158 1.084.677 1.218.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -982.794 -1.685.758 -793.059 -892.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-274.359 -1.774.058 -395.191 -795.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 45.551.487 36.446.654 45.359.387 31.621.202
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -19.397 -9.207.716 33.121.061 -2.058.781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.257.731 25.464.880 78.085.257 28.767.071
Finansman Gelirleri
23 23.723 76.431 10.507 20.912
Finansman Giderleri
23 -54.394 -229.074 -922 -42.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.227.060 25.312.237 78.094.842 28.745.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.559.655 -3.095.262 -3.248.137 -1.418.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.559.655 -3.095.262 -3.248.137 -1.418.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.667.405 22.216.975 74.846.705 27.326.616
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.667.405 22.216.975 74.846.705 27.326.616
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.667.405 22.216.975 74.846.705 27.326.616
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,14560000 0,07410000 0,24950000 0,09110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.317 -4.940 15.236 -10.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 14.509 -6.175 19.533 -13.580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.192 1.235 -4.297 2.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -3.192 1.235 -4.297 2.716
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.317 -4.940 15.236 -10.864
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.678.722 22.212.035 74.861.941 27.315.752
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
43.678.722 22.212.035 74.861.941 27.315.752
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867357
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